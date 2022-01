Annulé | Raconte-moi une histoire Bibliothéque de Bacquepuis Bacquepuis Catégories d’évènement: Bacquepuis

Eure

Annulé | Raconte-moi une histoire Bibliothéque de Bacquepuis, 22 janvier 2022, Bacquepuis. Annulé | Raconte-moi une histoire

Bibliothéque de Bacquepuis, le samedi 22 janvier à 19:30

limités à 20 places

Sabrina, Jean-Baptiste et Florence vous propose une soirée autour de chansons et d’histoires pour les enfants Bibliothéque de Bacquepuis 2 rue du Clos de l’Écu 27930 Bacquepuis Bacquepuis Eure

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:30:00

