### **Quand ?** Tous les dimanches du 27 février au 21 mars de 14h à 16h. ### **Pour qui ?** Les étudiants locaux et internationaux et les habitants du territoire Paris-Saclay **_Les Amis du Campus_** est une association qui fait le lien entre l’université et les communes voisines du campus et met en relation les étudiants et les habitants de la région. Itinéraires organisés par les Amis du Campus **(6 à 8 km)** avec la participation de l’association _**Buressoise l’Abeille-cool.**_ ### Programme * **Dimanche 28 février** Résidence universitaire « les Jardins de Fleming » 21 rue Maginot ORSAY entrée du village 3 (premier bâtiment à gauche ) => _Les bois de la grille noire_ * **Dimanche 7 mars** Restaurant universitaire Lieu de vie 13 bis rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette (face a la résidence universitaire Eileen Gray) => S_ur le plateau de Saclay_ * **Dimanche 14 mars** Résidence universitaire « la Pacaterie » Rue de la Pacaterie – Bâtiment 499 du campus universitaire Orsay (au dessus de la piscine d’Orsay) => _Les bois de la faculté des sciences_ * **Dimanche 21 mars** Résidence universitaire « L’Ile » 14, rue du Docteur Collé Bâtiment 227 du campus Bures-sur-Yvette => _Les bassins de retenue Bures-Gif_ **A prévoir** : Bonnes chaussures, imperméable/parapluie Annulation : si confinement ou météo défavorable Contacts, Informations : **!! Nous partons à chaque fois à 14h à partir du point derendez vous !!**

Il n’est pas nécéssaire de s’incrire à l’avance

Promenades en plein air masqués intergénérationnelle pour les étudiants Université Paris-Saclay – bâtiment 302 302 rue du Château – Orsay Orsay

2021-02-28T14:00:00 2021-02-28T17:00:00;2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T17:00:00;2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T17:00:00;2021-03-21T14:00:00 2021-03-21T17:00:00

