Annulé | Pique-Nique Zéro Déchet et Disco Soupe La vie au vieux Lormont, 27 novembre 2021, Lormont. Annulé | Pique-Nique Zéro Déchet et Disco Soupe

La vie au vieux Lormont, le samedi 27 novembre à 12:30 Nombre de places : 30. Inscription obligatoire.

Les participants de la collecte de déchets du matin sont invités à se joindre aux organisateurs pour un pique-nique zéro déchets. La vie au vieux Lormont place Aristide Briand Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T12:30:00 2021-11-27T14:30:00

