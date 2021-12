Annulé – Pastorale d’Yvan Audouard Saint-Rémy-de-Provence, 18 décembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Annulé – Pastorale d’Yvan Audouard Saint-Rémy-de-Provence

2021-12-18 – 2021-12-18

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Elle promet aux Saint-Rémois et aux visiteurs une soirée traditionnelle des noëls en Provence. Habillez-vous chaudement !



Historique de la Pastorale …

Le terme de pastorale fait assurément allusion aux bergers.

Il a été très employé au XVIIè siècle pour désigner la mode champêtre, liée à un certain retour à la campagne à laquelle se référaient volontiers les élites.

Les pastorales provençales se rapportent aussi aux mystères médiévaux qui représentaient déjà, au théâtre, des scènes inspirées de la bible.

Ce sont des représentations théâtrales jouées et chantées évoquant la naissance du Christ en Provence, au milieu du petit peuple – et particulier des bergers.

La première de ce type attestée est celle d’Antoine Maurel, créée dans un patronage marseillais en 1844. Son succès fut si grand que cette oeuvre fut constamment imitée, tout d’abord en langue provençale – dans les premières pastorales, le petit peuple parle provençal tandis que les anges, le roi Hérode et les mages utilisent le français … – et puis en français, comme c’est le cas dans la pastorale d’Yvan Audouard.

La Pastorale d’Yvan Audouard. Mise en scène Juliette Subira, « la Pastorale » se conçoit avec des comédiens amateurs saint-rémois, petits et grands, qui prennent pour un soir l’habit et le rôle d’un santon de Provence.

