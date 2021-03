Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque ANNULÉ « Pair et manque » Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

ANNULÉ « Pair et manque », 26 mars 2021-26 mars 2021, Manosque. ANNULÉ « Pair et manque » 2021-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2021-03-26 22:00:00 22:00:00 Théâtre Jean le Bleu Allée de Provence

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence EUR Quand Ludmila va entrer dans la vie de trois quinquagénaires, célibataires et sans enfant billetterieculture@dlva.fr +33 4 92 70 35 21 https://culturedlva.fr/ Quand Ludmila va entrer dans la vie de trois quinquagénaires, célibataires et sans enfant

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Théâtre Jean le Bleu Allée de Provence Ville Manosque