**En partenariat avec le Bikini** **NUBIYAN TWIST** **Finn Booth,** batterie **/ Luke Wynter,** basse **/ Tom Excell,** guitare **/ Luiz (Pilo) Adami,** percussions **/ Olly Cadman,** claviers **/ Jonny Enser,** trompette **/ Nick Richards,** saxophone alto **/ Joe Henwood,** saxophone baryton **/ Ria Moran,** Kweku Sakey**,** chant Ces talentueux gamins ne pouvaient pas se contenter de rajouter à la « pétillance » de leur ville natale, Leeds, là-bas au nord du pays ! Ils ont emmené leur passion et leur tonicité d’à peine « vingtenaires » à la capitale, dans ses clubs et ses salles. Et avec eux, il faut s’attendre à en prendre plein les tympans et les mirettes ! On vous dresse le tableau : emmené par le guitariste Tom Excell, porté par le coffre de la chanteuse anglo-nigériane Ego Ella Mai, le collectif se lâche sur des pistes aussi ouvertes que la néo-soul, le jazz-funk, l’afro-groove ou le broken beat. De quoi séduire le batteur Tony Allen (1940-2020) ainsi que le musicien et arrangeur Mulatu Astatke, père de l’éthio-jazz sur leur deuxième album _Jungle Run_ (Strut Records). Ils viennent défendre leur troisième album _Freedom Fables_ (Strut Records) sur lequel défilent Pat Thomas, Soweto Kinch, Cherise, K.O.G., Ria Moran… Plus d’information : [[www.nubiyantwist.co.uk](www.nubiyantwist.co.uk)](www.nubiyantwist.co.uk) [[https://www.youtube.com/watch?v=hyQEAbl-JaM](https://www.youtube.com/watch?v=hyQEAbl-JaM)](https://www.youtube.com/watch?v=hyQEAbl-JaM) **EDREDON SENSIBLE** **Jean Lacarrière,** saxophone ténor **/ Tristan Charles-Alfred,** saxophone baryton **/ Antoine Perdriolle,** batterie**,** percussions **/ Mathias Bayle,** batterie**,** percussions Ces quatre-là, pétris dans les efficientes écoles musicales toulousaines Music’Halle et Dante Agostini, maîtrisent leur sujet, niveau rythme ! Logique, ces deux percussionnistes et deux saxophonistes ténor et baryton, ont des bras qui moulinent, battent, du souffle à revendre, la transe au bout du set et « _les petits guilis dans le cou qui font sentir qu’on est vivant._ » Ajoutez une présélection aux derniers Inouïs du Printemps de Bourges et un album, _Vloute Panthère_ (Les Productions du Vendredi) qui ne ment ni sur son titre ni sur sa pochette puisque l’on y croise une panthère alanguie sur un pied, vous obtenez ainsi le portrait sensible de ce quatuor inspiré. Leur quête consistant à atteindre le Graal jazzistique : atteindre les limites sensorielles de la musique ainsi que le son brut et hypnotique proche de l’underground de la discipline. Plus d’information : [[www.facebook.com/EdredonSensible](www.facebook.com/EdredonSensible)](www.facebook.com/EdredonSensible) [[https://www.youtube.com/watch?v=wtgrgYNKtj8](https://www.youtube.com/watch?v=wtgrgYNKtj8)](https://www.youtube.com/watch?v=wtgrgYNKtj8)

Tarifs : 12 €, 10,5 € (15 € au guichet sur place) – Debout – Tout public

Le Bikini 9 Rue Hermès, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



