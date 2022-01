Annulé | Nishtiak ! Bibliothèque de Gennes Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop… En hiver ! Sur place, sa maîtrise de la langue russe et sa guitare sont des passeports qui lui permettent de découvrir la magie de la Russie, de Saint-Pétersbourg au Baïkal. Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans son récit de voyage en musique, Nishtiak ! La Russie en stop … et en musique Alors, à quoi s’attendre ? Ni totalement concert, conférence ou one-man show, le spectacle est à la fois tout ça. Impatient de connaître la recette du soda russe ? De plonger dans le Baïkal gelé avant de vous faire fouetter au Bania à 100° ? De découvrir des musiques punk ou traditionnelles de Russie ? Foncez !

Sur inscription, nombre de place limité à 60 personnes

