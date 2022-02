Annulé : Musique à l’affiche avec Po Boys (Blues du Delta du Mississipi) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Annulé : Musique à l’affiche avec Po Boys (Blues du Delta du Mississipi) La Seyne-sur-Mer, 4 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Annulé : Musique à l’affiche avec Po Boys (Blues du Delta du Mississipi) Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

2022-03-04 21:00:00 – 2022-03-04 Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny

La Seyne-sur-Mer Var Poupa Claudio qu’on ne présente plus (“Écoute le conseil”, “Ma señorita”), Elie Coquard un jeune et talentueux harmoniciste jouant dans l’esprit des anciens et Nico Mouraret qui a déjà le mérite de bien choisir ses mauvaises fréquentations,… +33 4 94 06 02 52 http://cafetheatre7vague.com/ Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Annulé : Musique à l’affiche avec Po Boys (Blues du Delta du Mississipi) La Seyne-sur-Mer 2022-03-04 was last modified: by Annulé : Musique à l’affiche avec Po Boys (Blues du Delta du Mississipi) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 4 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var