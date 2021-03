[Annulé] Michel Drucker – De Vous à Moi Les Fuseaux, 1 avril 2021-1 avril 2021, Saint-Dizier.

[Annulé] Michel Drucker – De Vous à Moi

Les Fuseaux, le jeudi 1 avril à 20:30

Là s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie.

Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sûr délicieusement drôles à nous dire qu’un deuxième spectacle s’est imposé à lui.

Quelle est la vraie vie d’un homme de télévision aujourd’hui ?

Qu’est-ce que c’est que d’être un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui, par rapport à ceux des années 80 ? Qu’est-ce que les humoristes osaient dire à l’époque de Champs-Elysées, et qu’ils ne pourraient plus dire aujourd’hui ? Quelle est la relation qu’un homme de télé entretient avec les téléspectateurs ? Que sont devenus nos chers disparus, ceux que nous avons tant aimés et qui lui manquent autant qu’à vous ?…

Tarif 3, placement assis numéroté

Tournée annulée par la production. La date ne sera pas reportée.

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



