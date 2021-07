Vienne Vienne Isère, Vienne ANNULE – Michael Kiwanuka / Black Pumas Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne Isère EUR Michael Kiwanuka finalement se produira dans le cadre des concerts d’été au Théâtre Antique pour un concert unique où l’artiste soul s’associera au groupe Black Pumas. Mélange de deux langages musicaux de la soul chaleureuse à l’énergie communicative.

Lieu Vienne Adresse rue du cirque Théâtre antique Ville Vienne