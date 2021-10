Figeac Figeac Figeac, Lot annule Marché de Noël à Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

annule Marché de Noël à Figeac Figeac, 10 décembre 2021, Figeac. annule Marché de Noël à Figeac 2021-12-10 10:00:00 – 2021-12-10 19:00:00 place de la raison marché de Noël

Figeac Lot Pour les exposants : ce marché est sur inscription auprès de l’association Figeac Cœur de vie :

mail : chaletsdenoelfigeac@gmail.com, téléphone : 06 14 05 38 12

candidature à déposer avant le 15 octobre Venez découvrir artisans et producteurs en prévision des fêtes de Noël ! chaletsdenoelfigeac@gmail.com +33 6 14 05 38 12 Pour les exposants : ce marché est sur inscription auprès de l’association Figeac Cœur de vie :

mail : chaletsdenoelfigeac@gmail.com, téléphone : 06 14 05 38 12

candidature à déposer avant le 15 octobre @figeac coeur de vie dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse place de la raison marché de Noël Ville Figeac lieuville 44.60763#2.03487