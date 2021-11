Arles Cargo de Nuit Arles, Bouches-du-Rhône Annulé | Magic Malik Cargo de Nuit Arles Catégories d’évènement: Arles

**Magic Malik Jazz Association** Aux côtés d’un quartet de nouveaux talents du jazz, le flûtiste Magic Malik revient aux sources du jazz en s’attelant pour la première fois au répertoire des grands standards. Il démontre une nouvelle fois combien le jazz, toutes époques confondues, est un espace d’expression libre et reprend des artistes comme Sonny Rollins, John Coltrane, Kurt Weill ou encore Thelonious Monk. Au Cargo le 27 novembre, il viendra jouer cette musique qui l’a nourri en la revisitant à sa façon, sans nostalgie et sans redite, avec son humour et sa fantaisie rigoureuse. **Magic Malik**, flûte, voix **Olivier Laisney**, trompette **Maxime Sanchez**, piano **Damien Varaillon**, contrebasse **Stefano Lucchini**, batterie —————————————————————————— Crédit Photo : © Pierre-Emmanuel Rastoin —————————————————————————— [**BILLETTERIE**](https://shotgun.live/fr/events/magic-malik) —————————————————————————— **OUVERTURE DES PORTES** Une heure avant le début du concert —————————————————————————— **PASS SANITAIRE : OBLIGATOIRE** – Certificat de vaccination 2/2 – Covid-19 de plus de 7 jours avec QR-code. – Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72H.

