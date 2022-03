Annulé | LISONS LOCAL ! médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

La médiathèque centrale vous propose de rencontrer 4 auteurs et autrices de la métropole lilloise lors d’une table ronde et de rencontres-dédicaces, au milieu des rayonnages Littérature. **15h00-16h30 : table ronde** -est-ce difficile de se faire éditer ? – d’où viennent les idées ? – quelles sont les sources d’inspiration ? – … **16h30-18h00 : rencontres-dédicaces** Un temps d’échange particulier avec nos auteurs. L’occasion d’en apprendre encore plus sur leur aventure éditoriale. Tout public, entrée libre

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

