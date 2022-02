Annulé | Les Roses blanches de la Cie Yaena Théâtre Massenet, 7 avril 2022, Lille.

Annulé | Les Roses blanches de la Cie Yaena

le jeudi 7 avril à Théâtre Massenet

**Jeudi 7 avril à 14h et 20h** **Durée : 1h30** **Enquête intime et politique** **Pour tout le monde dès 10 ans** Les roses blanches est un texte puissant. En abordant le thème de la violence conjugale, il parle de libération. Libération de la domination d’un.e semblable et des chaînes invisibles de la répétition. Le texte fait la part belle aux non-dits, sous-entendus, faux-semblants, demi-aveux, dénis collectifs. Il y a ce qu’on donne à voir, ce qu’on laisse entrevoir, ce qu’on veut bien voir. L’histoire et ce qu’on en fait. Il nous questionne en tant que société humaine. Sarah Pèpe donne la parole aux victimes longtemps oubliées des violences conjugales : les enfants. Stéphane rencontre le nouvel amoureux de sa maman, son «papa cadeau». Il nous raconte leur nouvelle vie, pleine de gaieté, puis la violence qui s’installe. Les roses blanches, c’est le parcours d’un homme en devenir qui devra se battre contre lui-même pour ne pas entrer dans le cercle infernal de la répétition. La pièce nous raconte une histoire de la violence et il y a urgence. Le texte a obtenu le Prix Ado du théâtre contemporain 2019 Distribution : Mise en scène, création sonore : Mavikana Badinga ; Autrice: Sarah Pèpe – Koïnè éditions ; Avec : Marion Bottollier, Delphine Galant, Julien Graux et Izabela Romanić Kristensen ; Voix off : Didier Barrer et Charlie Bocquet ; Enregistrement et mixage : Maxence Collart ; Scénographie : Alexandrine Rollin ; Création lumière : Jérémy Pichereau ; Costumes : Bertrand Sachy ; Administration : Tiffany Mouquet (Equipaie) Coproduction : Le Trait d’Union, scène culturelle de Longueau et Glisy, Maison du Théâtre d’Amiens Soutiens : Espace culturel Saint André d’Abbeville, Le Palace de Montataire, PETR Coeur des Hauts-de-France

