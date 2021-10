ANNULÉ – Les Pétroleuses Saint-Plantaire, 23 octobre 2021, Saint-Plantaire.

ANNULÉ – Les Pétroleuses 2021-10-23 – 2021-10-23

Saint-Plantaire Indre Saint-Plantaire

Séverin Valière et Pauline Floury ont mis en musique les écrits de grandes figures de La Commune de Paris comme Louise Michel, Eugène Pottier, Jules Jouy… La misère, la grève, les douleurs intimes et familiales, l’hymne à l’union et à la défense de leurs droits…L’histoire de la Commune de Paris à travers le destin des femmes au cœur de la Révolution citoyenne de 1871.

Pauline Floury et Séverine Valière présentent le spectacle musical ”Les Pétroleuses”, spectacle de chanson autour de la cause des femmes lors de la Commune de Paris

© Pauline Valière & Pauline Floury

