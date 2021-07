Le pouliguen Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique ANNULE – Les Mercredis Musicaux – DUO LAZULI Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

ANNULE – Les Mercredis Musicaux – DUO LAZULI Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen, 25 août 2021, Le pouliguen. ANNULE – Les Mercredis Musicaux – DUO LAZULI

Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen, le mercredi 25 août à 21:00

Yves Brisson,sculpteur de souffle et Emilie Chevillard, tisseuse de cordes forment un duo atypique né de la rencontre de deux univers, l’un plutôt jazzy et tourné vers les musiques improvisées, l’autre distillant épices, couleurs et senteurs du Brésil, vous présente un concert à l’église Saint-Nicolas du Pouliguen. Programme: Bach,Fauré et couleurs du monde( musiques celtiques, choro Brésilien) Entrée libre avec participation volontaire. Yves Brisson,sculpteur de souffle et Emilie Chevillard, tisseuse de cordes forment un duo atypique né de la rencontre de deux univers, l’un plutôt jazzy et tourné vers les musiques improvisées, l’… Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T21:00:00 2021-08-25T07:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Adresse Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Eglise Saint Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen