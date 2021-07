Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon ANNULE Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

ANNULE Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon, 3 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. ANNULE Les Mardis de l’orgue 2021-08-03 11:00:00 – 2021-08-03 12:00:00 Cathédrale Cathédrale Paul-Aurélien

Saint-Pol-de-Léon Finistère Avec l’organiste Hélène du Boisbaudry, organiste de Saint Germain de Rennes et Lauriane de Hubsch, artiste lyrique. Avec l’organiste Hélène du Boisbaudry, organiste de Saint Germain de Rennes et Lauriane de Hubsch, artiste lyrique. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Cathédrale Cathédrale Paul-Aurélien Ville Saint-Pol-de-Léon