ANNULE / Les Franciscaines en scène : James Carter – “Organ Trio” Deauville, 13 novembre 2021, Deauville.

ANNULE / Les Franciscaines en scène : James Carter – “Organ Trio” Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2021-11-13 20:00:00 – 2021-11-13 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados Deauville

EVENEMENT ANNULE

“L’un des solistes les plus charismatiques et les plus puissants du Jazz.” The New York Times

Saxophoniste vedette à 21 ans du label Blue Note, James Carter, occupe le devant de la scène jazz depuis 30 ans Le premier concert de Jazz donné aux Franciscaines revisite l’héritage musical de Django Reinhardt que James Carter se réapproprie dans le souffle conjugué, des saxophones et de l’orgue Hammond.

L’orgue des temples et des églises a toujours fait partie de l’apprentissage musical de la diaspora afro-américaine, avant de se transplanter dans les clubs de jazz. James Carter tourne cette formule depuis cinq ans, avec, Gerard Gibbs, virtuose de l’orgue Hammond, en belle complicité avec les trois saxophones de James Carter. A leurs côtés, la rythmique fougueuse ou toute en délicatesse du jeune batteur Alex White, pulse ces réjouissantes ré appropriations de grands classiques du jazz.

James Carter : Saxophones

Gerald Gibbs : Orgue Hammond

Alex White : Batterie

