Dijon Cinéma Eldorado Côte-d'Or, Dijon Annulé | Les cabines de l’Eldorado Cinéma Eldorado Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Annulé | Les cabines de l’Eldorado Cinéma Eldorado, 19 septembre 2021, Dijon. Annulé | Les cabines de l’Eldorado

Cinéma Eldorado, le dimanche 19 septembre à 09:30

L’équipe de l’Eldorado vous convie à une visite de cabine : nous vous expliquerons et montrerons le fonctionnement d’une cabine de projection (projecteur, son) ainsi que les évolutions techniques liées au passage à la projection numérique et reviendrons bien entendu sur l’argentique 35 mm (lanterne, projecteur, dérouleur) et la pellicule ! **Départ des visites à 9h30, 10h15, 11h00, 11h45 et 12h30. Durée : environ 30 min / par groupes de 8 personnes maximum.**

Entrée libre et gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Venez découvrir les cabines de projection de l’Eldorado. Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Cinéma Eldorado Adresse 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Cinéma Eldorado Dijon