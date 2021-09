Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement, Rhône ANNULE – Les bains-douches une histoire en marge – Projection Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

ANNULE – Les bains-douches une histoire en marge – Projection Lyon 7e Arrondissement, 18 septembre 2021, Lyon 7e Arrondissement. ANNULE – Les bains-douches une histoire en marge – Projection 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 22:00:00 22:00:00

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement Par la projection de courts-métrages sur les bains-douches, venez découvrir leur histoire ainsi que les usages et les pratiques qui s’y déroulent. contact@lalca.org http://www.lalca.org/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse Ville Lyon 7e Arrondissement lieuville 45.72823#4.83458