Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 30 octobre 2020 à 21:00

Quelque chose ou quelqu’un les a libérés de leur sommeil éternel et maintenant ils errent dans les différents niveaux de la médiathèque, mais quel est leur but ? Saurez-vous les retrouver et comprendre ce qui s’est produit ? Entre enquête et énigme, devenez nos spécialistes du paranormal et venez en aide aux esprits le temps d’une soirée !

Gratuit, sur inscription

En ce week-end d'Halloween, des esprits se sont éveillés au sein de la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers

2020-10-30T21:00:00 2020-10-30T23:00:00

