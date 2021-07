Annulé | L’école du risque MAIF Social Club, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Annulé | L’école du risque

MAIF Social Club, le samedi 10 juillet à 16:00

L’école du risque est un spectacle participatif, qui repose sur l’idée audacieuse qu’il serait possible d’apprendre à prendre des risques. Il propose à une dizaine d’amatrices et amateurs de théâtre d’explorer leur rapport au risque, à le mettre en pratique par le jeu et l’invention. Comme toute école, celle-ci repose sur un ensemble de disciplines. On y enseigne des risques très concrets, comme celui qui consiste à oser mettre les pieds dans le plat, mais aussi le risque de parler en public, de monter un projet, et même le risque de se tromper, d’échouer, de se prendre les pieds dans le tapis. De cours magistraux en travaux pratiques, le groupe n+1 propose aux participants ses outils d’écriture, de jeu et de fabrication plastique. L’école du risque est un spectacle participatif faisant intervenir une douzaine d’amateur.rice.s : Un spectacle conçu par : Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et Léo Larroche Interprété par : Mickaël Chouquet et Balthazar Daninos Vidéo : Léo Larroche Mise en scène : Anne Ayçoberry Scénographie : Céline Diez Régie technique : Benoît Fincker Construction : Xavier Tiret Avec la complicité musicale de Catherine Pavet [Lien vers la captation](http://www.ateliers-du-spectacle.org/Videos/N+1/EcoleDuRisque/captation_Lecoledurisque-spectaclecompletLIGHT.m4v)

Groupe n+1 – Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos

MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T17:30:00