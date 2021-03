Valence Valence Drôme, Valence ANNULE – Le voisin Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

ANNULE – Le voisin, 28 mars 2021-28 mars 2021, Valence. ANNULE – Le voisin 2021-03-28 17:00:00 17:00:00 – 2021-03-28 Théâtre de la ville Place de la liberté

Valence Drôme EUR 5 16 Une révélation du mime dans un spectacle aussi drôle que poétique. Une révélation du mime dans un spectacle aussi drôle que poétique.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Théâtre de la ville Place de la liberté Ville Valence