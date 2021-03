Compiègne Compiègne Compiègne, Oise [ANNULÉ] Le titre est provisoire Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Cet évènement est annulé ! Le titre est provisoire est une comédie inconfortable, humaine et sentimentale. Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d'une inconnue. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s'avère total : si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thibaud la trouve catégoriquement sans aucun intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l'autre lorsque Jeanne, l'auteure, sonne à la porte. Son arrivée va totalement rebattre les cartes… Le titre est provisoire parle de sincérité. Celle qu'on doit (ou pas!) à soi-même et aux autres, dans le cadre professionnel, amical et amoureux. Etre sincère, qu'est ce que ça rapporte ? Mais surtout qu'est-ce que ça coûte !

