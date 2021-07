Annulé | Le Son qui vient du Ciel Festival Chalon dans la rue, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Chalon-sur-Saône.

Annulé | Le Son qui vient du Ciel

du vendredi 23 juillet au samedi 24 juillet à Festival Chalon dans la rue

**_CREATION 2020_** **_Le Son qui vient du Ciel_** crée littéralement la rumeur dans la ville : l’espace urbain est comme habité par des sonorités insaisissables qui semblent fuir à travers les rues et les places, émerger des façades, se fondre et disparaître dans le paysage sonore existant. Diffusée par des (très-) haut-parleurs installés à grande hauteur (tour, grue), la création sonore est toujours contextuelle et composée d’éléments collectés _in situ_ en collaboration avec les riverains et acteurs locaux. — _Le Son qui vient du Ciel_ a été retenu au sein de la Sélection Officielle du **Festival Chalon dans la Rue 2021** _- sous réserve que les conditions techniques soient réunies_. — > [Plus d’informations](http://decorsonore.org/fr/creations/le_son_qui_vient_du_ciel/) Vidéo de présentation : [Le Son qui vient du Ciel en vidéo](https://www.youtube.com/playlist?list=PLG7ya6I0INRhCPXX2hvhNEluRekvKfuLq)

gratuit, réservation obligatoire, lieu de rdv dévoilé lors de la réservation

Décor Sonore – Michel Risse

Festival Chalon dans la rue Chalon sur saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T11:30:00;2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T16:00:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T11:30:00;2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T16:00:00