Annulé | Le mas dur la côte d’azur LA BERGERIE, 23 août 2021-23 août 2021, Pégomas.

Annulé | Le mas dur la côte d’azur

du lundi 23 août au dimanche 29 août à LA BERGERIE

**La Côte d’Azur : son soleil, ses plages… et surtout son Moyen Pays : véritable espace de bien-être, d’authenticité, de saveurs et de senteurs.** **A quelques kilomètres du bord de mer, juste avant Grasse s’étend un charmant village du nom de Pégomas.** **Lavande et mimosa colorent et parfument cette région de Provence. La douceur de son climat, la qualité de la lumière et de ses paysages font de cette région une vraie terre de vacances.** **Un séjour ludique et ensoleillé pour lequel les enfants ont le choix parmi plusieurs activités dominantes. Karting, Equitation, Natation.** **Le tout dans un cadre tout simplement magnifique et merveilleux dans un centre avec une énorme piscine !! Le rêve devient réalité…** **Activité dominante à préciser à l’inscription.** **Ou** **AU GALOP : Un superbe séjour équestre pour nos cavaliers en herbe ou confirmés.** **3 demi-journées en compagnie des chevaux et des poneys, avec au programme : la découverte du cheval, apprendre à le préparer, le curer, le panser… Comment mettre la selle, le mors… Puis apprentissage en manège et en carrière, initiation à la voltige et une randonnée en extérieur. Ce séjour convient en initiation pour les débutants ou en perfectionnement pour les cavaliers plus expérimentés.** **Ou** **KARTING : (taille minimale, 1m30). Une aventure à toute allure pour nos apprentis pilotes !** **Les enfants auront la chance de pouvoir s’initier ou de se perfectionner à la pratique du KARTING lors de 3 séances. Equipés de leurs protections et de leur machine pétaradante, ils se changeront en véritables pilotes de course !** **Ou** **NAGEURS : Apprendre à nager pour les « Petits Zèbres ».** **Nombreuses séances d’apprentissage de la natation, encadrées par un moniteur diplômé, afin d’effectuer de vrais progrès et d’acquérir les bases nécessaires pour une autonomie de baignade. Le stage se déroule sur place dans notre magnifique piscine.** **POUR TOUS : Une journée au parc aquatique « Aquasplash ».** **Tout au long du séjour : visite de Grasse et de ses parfumeries, balades, découvertes, sorties plages, pique-niques, barbecues, activités manuelles, grands jeux et veillées seront proposés par l’équipe d’animation.** **Les options proposées ne seront réalisables qu’avec un minimum de 8 participants par options.**

549 euros HORS TRANSPORTS Pour les familles qui bénéficieront d’une prise en charge par les services de l’état et/ou d’une collectivité locale, la participation financière restant à charge sera éminemment symbolique. Contactez nous !

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

LA BERGERIE 257 Avenue de Grasse, 06580 Pégomas Pégomas Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T18:28:00