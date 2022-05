ANNULÉ – LA RANDONNÉE DE BACCHUS Berlou, 5 juin 2022, Berlou.

ANNULÉ – LA RANDONNÉE DE BACCHUS Berlou

2022-06-05 – 2022-06-05

Berlou Hérault Berlou

38 EUR Le circuit de 8 km environ, s’élève et serpente dans un superbe décor printanier, vous faisant voyager et découvrir de splendides paysages, le savoir-faire séculaire du travail de la vigne et l’élaboration du vin sur ce terroir schisteux.

La balade se faufile tantôt au cœur de la forêt, tantôt au milieu du vignoble, balisée par une myriade de plantes méditerranéennes (cistes et genêts) aux couleurs et senteurs chaleureuses.

Sept haltes sont prévues avec, en prime, l’accueil chaleureux des bénévoles qui œuvrent à la réussite de cette journée. Arrêts aux noms évocateurs : la halte méridionale, la halte fraîcheur, la halte plaisir, la halte terroir, la halte tradition, et pour terminer, sur la place du village, la halte digestive.

Rendez-vous pour une balade au coeur du vignoble de Berlou.

7 étapes gourmandes pour découvrir les mets et vins du terroir.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES