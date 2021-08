ANNULÉ : Jours de Fête 2021 : Transports exceptionnels / Beau Geste Ecole Maryse Bastié, 28 août 2021, Le Grand-Quevilly.

### Lieu : Parvis de l’école Maryse Bastié / Le Grand Quevilly Transports Exceptionnels est une œuvre chorégraphique originale et audacieuse : un duo entre un danseur et une pelleteuse. Au cours de cette rencontre singulière, la machine prend vie, elle distance le statut d’outil et surpasse son rôle de pure mécanique. Sous les yeux des spectateurs va alors se jouer une histoire d’amour inconditionnelle entre fer et chair. A mesure de cet échange, les corps de ces deux êtres se frôlent, se cherchent, se perdent, sur des airs d’opéras interprétés par Maria Callas. Le danseur tantôt lové dans le godet de la pelleteuse, tantôt accroché des deux mains aux dents de la pelleteuse ordonne, joue et cajole la machine. La relation se créée au long du spectacle et révèle la beauté d’une alliance inattendue, presque inconcevable. Les spectateurs sont témoins de cette histoire pudique entre l’homme et le géant d’acier, entre l’homme et l’immensité et la majesté de la machine. La force de ce pas de deux, présenté dans le monde entier, réside dans sa puissance dramatique et émotionnelle. L’univers poétique de la pièce met en lumière la majesté de la machine, la puissance de leur romance, de leur désamour, de leur passion. _**Samedi 28 août / 17h30**_ _**Durée : 20 mn / Tout public**_ _**Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles**_

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

En partenariat avec la ville de Grand Quevilly et la Métropole Rouen Normandie à l’occasion de “L’été Quevillais” et du festival “Jours de fête”.

Ecole Maryse Bastié Rue Maryse Bastié, 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



2021-08-28T17:30:00 2021-08-28T17:50:00