[ANNULÉ] [INITIATION] Pêche à pied Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

[ANNULÉ] [INITIATION] Pêche à pied Houlgate, 15 avril 2022, Houlgate. [ANNULÉ] [INITIATION] Pêche à pied Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate

2022-04-15 10:30:00 – 2022-04-15 12:00:00 Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges

Houlgate Calvados Quels trésors se cachent dans le sable de nos plages ? Grâce à un seau, à une épuisette, et aux précieux conseils de Flore-Marie, découvrez les espèces tapies dans l’estran sableux ! Bottes obligatoires. Réservation à l’office de tourisme à partir du 4 avril. Quels trésors se cachent dans le sable de nos plages ? Grâce à un seau, à une épuisette, et aux précieux conseils de Flore-Marie, découvrez les espèces tapies dans l’estran sableux ! Bottes obligatoires. Réservation à l’office de tourisme à partir… Quels trésors se cachent dans le sable de nos plages ? Grâce à un seau, à une épuisette, et aux précieux conseils de Flore-Marie, découvrez les espèces tapies dans l’estran sableux ! Bottes obligatoires. Réservation à l’office de tourisme à partir du 4 avril. Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Départ de l'office de tourisme 10 Boulevard des Belges Ville Houlgate lieuville Départ de l'office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate Departement Calvados

Houlgate Houlgate Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houlgate/

[ANNULÉ] [INITIATION] Pêche à pied Houlgate 2022-04-15 was last modified: by [ANNULÉ] [INITIATION] Pêche à pied Houlgate Houlgate 15 avril 2022 Calvados Houlgate

Houlgate Calvados