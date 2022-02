ANNULE I CLOUD NOTHINGS L’Astrolabe, 2 mars 2022, Orleans.

ANNULE I CLOUD NOTHINGS

L’Astrolabe, le mercredi 2 mars à 20:30

**CLOUD NOTHINGS** Le groupe prolifique de rock indé de Cleveland Cloud Nothings revient avec un nouvel album, The Black Hole Understands, le dernier d’une discographie vaste et célèbre. Écrit et enregistré au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, The Black Hole understands est « un disque né de cette anxiété et de cette confusion précoce de quarantaine ». Environ un mois après la mise en quarantaine, Baldi et le batteur Jayson Gerycz ont commencé à s’envoyer des fichiers, les guitares, les basses et les voix étaient enregistrées à Philadelphie et la batterie et le mixage entrepris à Cleveland. Ce processus d’enregistrement à distance a présenté un nouvel ensemble de restrictions pour Cloud Nothings, resserrant la production autour d’un ensemble de chansons pop estivales simplifiées. Avec des accroches claires et des arrangements épurés, les chansons de The Black Hole Understands sont le genre d’explosions concises et lourdes que le groupe produisait à ses débuts. Hyper-mélodique et à haute énergie, The Black Hole understands est porteur d’un sentiment de mélancolie et d’optimisme prudent qui reflète la peur agitée de la vie enfermée.

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

Indie Rock – Rock

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



