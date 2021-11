Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Annulé | Heure du conte numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Annulé | Heure du conte numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 18 novembre 2020, Nevers. Annulé | Heure du conte numérique

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 18 novembre 2020 à 10:00

La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique L’Ours et la lune : une histoire poétique entre l’ours et la lune, histoire de l’Ours blanc de François Pompon, sculpture reine du musée d’Orsay.

Gratuit, sur inscription

Partez pour un beau voyage en compagnie de l’Ours blanc de François Pompon Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-18T10:00:00 2020-11-18T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers