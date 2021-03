//ANNULÉ// GROU, 16 mars 2021-16 mars 2021, Mayenne.

//ANNULÉ// GROU 2021-03-16 20:30:00 – 2021-03-16 21:30:00

Mayenne Mayenne

6.5 EUR //Annulé//

Mais voilà qu’un sauvage poilu brandissant une torche enflammée débarque par la porte du four, qui ne semble être nul autre qu’un très très lointain ancêtre, venu pour aider Charles à faire de son vœu une réalité ! À travers cette rencontre improbable, un voyage épique à travers le temps débute, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.

Équipe : Baptiste Toulemonde (écriture) • Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde (mise en scène et jeu) • Hugo Giordano oeil complice) • Bertrand Nodet (scénographie et costumes) • Amélie Géhin (création lumière) • Guillaume Vesin (création Sonore) • Sophia Babari (illustrations et graphisme)

Il va être minuit, Charles s’apprête à souffler rituellement la bougie de son anniversaire en formulant son vœu.

+33 2 43 30 10 16 https://www.kiosque-mayenne.org/kiosque-mayenne_grou.phtml

Il va être minuit, Charles s’apprête à souffler rituellement la bougie de son anniversaire en formulant son vœu.

//Annulé//

Mais voilà qu’un sauvage poilu brandissant une torche enflammée débarque par la porte du four, qui ne semble être nul autre qu’un très très lointain ancêtre, venu pour aider Charles à faire de son vœu une réalité ! À travers cette rencontre improbable, un voyage épique à travers le temps débute, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.

Équipe : Baptiste Toulemonde (écriture) • Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde (mise en scène et jeu) • Hugo Giordano oeil complice) • Bertrand Nodet (scénographie et costumes) • Amélie Géhin (création lumière) • Guillaume Vesin (création Sonore) • Sophia Babari (illustrations et graphisme)