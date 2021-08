Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Gironde, Gironde-sur-Dropt Annulé – Forum des sports Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Catégories d’évènement: Gironde

Gironde-sur-Dropt

Annulé – Forum des sports Gironde-sur-Dropt, 28 août 2021, Gironde-sur-Dropt. Annulé – Forum des sports 2021-08-28 – 2021-08-28

Gironde-sur-Dropt Gironde Gironde-sur-Dropt Venez découvrir et vous initier aux différentes pratiques sportives grâce aux associations et aux clubs du territoire.

Buvette sur place Venez découvrir et vous initier aux différentes pratiques sportives grâce aux associations et aux clubs du territoire.

Buvette sur place +33 6 17 35 41 77 Venez découvrir et vous initier aux différentes pratiques sportives grâce aux associations et aux clubs du territoire.

Buvette sur place col d’ornon dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gironde-sur-Dropt Autres Lieu Gironde-sur-Dropt Adresse Ville Gironde-sur-Dropt lieuville 44.58913#-0.09045