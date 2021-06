Crest Crest Crest, Drôme ANNULE – Fête de la musique Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

ANNULE – Fête de la musique Crest, 21 juin 2021-21 juin 2021, Crest. ANNULE – Fête de la musique 2021-06-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-21 23:00:00 23:00:00

Crest Drôme La Ville invite à cette occasion une douzaine de formations musicales à venir partager avec vous leur goût et leur talent. Jazz, rock, chorales, musique jeune public… sur la Place de l’Église, Place Rozier, le kiosque, Place de la Halle-au-blé, etc admin@mairie-crest.fr +33 4 75 76 61 10 http://www.mairie-crest.fr/ La Ville invite à cette occasion une douzaine de formations musicales à venir partager avec vous leur goût et leur talent. Jazz, rock, chorales, musique jeune public… sur la Place de l’Église, Place Rozier, le kiosque, Place de la Halle-au-blé, etc

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Crest Adresse Ville Crest lieuville 44.729#5.0229