ANNULÉ – Festival Place aux Mômes “Guard Save the queen” Roscoff, 18 août 2021, Roscoff.

ANNULÉ – Festival Place aux Mômes “Guard Save the queen” 2021-08-18 – 2021-08-18 Lagadennou Complexe sportif

Roscoff Finistère Roscoff

Festival Place aux Mômes

“Un garde dévoué” de Radio Cirque / Guard save the Queen : Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions

auprès de la porte des toilettes de la Reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, et il faut se rendre à l’évidence : la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage et un peu d’aide pour réaliser la mission de sa vie : sauver la Reine !

Spectacle pour enfants (tout public). Durée 40 min.

En intérieur, salle polyvalente de Lagadenou, sur présentation du Pass Sanitaire pour les adultes accompagnants.

+33 2 98 61 12 13

