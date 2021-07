Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars ANNULE – Festival les Arts’Osés Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

ANNULE – Festival les Arts’Osés Thouars, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Thouars. ANNULE – Festival les Arts’Osés 2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-24 Esplanade de l’Orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres Thouars 5 7 EUR ANNULE – Ce festival se veut représentatif des Cultures Urbaines & Diversité. Pour cette 12ème édition, venez retrouver ou découvrir de nombreux artistes mais également des battles de hip hop, des démonstrations de sports urbains, présence de Raphael Chiquet, ancien champion du monde de BMX FLAT pour des démonstrations, des ateliers créatifs et nombreuses autres curiosités…

ANNULE – Ce festival se veut représentatif des Cultures Urbaines & Diversité. Pour cette 12ème édition, venez retrouver ou découvrir de nombreux artistes mais également des battles de hip hop, des démonstrations de sports urbains, présence de Raphael Chiquet, ancien champion du monde de BMX FLAT pour des démonstrations, des ateliers créatifs et nombreuses autres curiosités…

Activités, restauration et moments de détente sur place.

+33 5 49 66 76 40

dernière mise à jour : 2021-07-14 par Maison du Thouarsais

