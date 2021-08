Vauréal Église Notre-Dame-de-l'Assomption Val-d'Oise, Vauréal Annulé | Faisons revivre l’histoire de l’église du village à Vauréal Église Notre-Dame-de-l’Assomption Vauréal Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vauréal

Annulé | Faisons revivre l’histoire de l’église du village à Vauréal Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 18 septembre 2021, Vauréal. Annulé | Faisons revivre l’histoire de l’église du village à Vauréal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Visites commentées samedi vers 10h30 et 14h00; dimanche vers 10h30. Église ouverte samedi et dimanche aux horaires indiqués. Ensemble nous plongerons dans l’histoire de Notre-Dame de l’Assomption, église de ce qui était un village du Vexin français, avec des anecdotes, événements dont elle a été le témoin et des personnages qu’elle a connus, de la guerre de Cent ans à la 2nde guerre mondiale en passant par la Révolution, des œuvres et des souvenirs qu’elle renferme et l’évocation de l’église aujourd’hui. Organisé par le Groupement paroissial de l’Hautil. Découvrez ce lieu riche de l’histoire locale. Visites commentées et visite libre Église Notre-Dame-de-l’Assomption 24 rue Nationale 95490 Vauréal Vauréal Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vauréal Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse 24 rue Nationale 95490 Vauréal Ville Vauréal lieuville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Vauréal