Annulé | Fabrication de cookies à base de pain recyclé
Seconde tournée
Mérignac
Catégories d'évènement: Gironde

Mérignac

du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre

du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre à Seconde tournée Inscription obligatoire, 10 places.

Venez fabriquer de délicieux cookies à partir de pain recyclé ! Seconde tournée 33700 Mérignac Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T12:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T12:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00

