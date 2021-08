Annulé | Exposition Retournement de l’artiste Flavie L.T Fort d’Aubervilliers, 18 septembre 2021, Aubervilliers.

Annulé | Exposition Retournement de l’artiste Flavie L.T

Fort d’Aubervilliers, le samedi 18 septembre à 14:00

Décalages, mises en relation, métaphores et métamorphoses sont autant d’outils utilisés par l’artiste Flavie L.T pour faire émerger de nouveaux espaces alternatifs au monde déjà existant. L’interprétation est alors ouverte au regardeur, afin qu’il rejoue les analogies et les correspondances adressées à son imagination. Flavie L.T est diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Elle expose en France, en Europe et en Asie et travaille au Houloc, atelier collectif à Aubervilliers, dont elle est membre fondatrice. Samedi 18 septembre Vernissage : Vendredi 17 septembre à partir de 18h Au Fort d’Aubervilliers – Métro Fort d’Aubervilliers Entrée libre Pour plus d’informations : Direction des Affaires culturelles : 01 48 34 35 37 / [[billetterie@mairie-aubervilliers.fr](mailto:billetterie@mairie-aubervilliers.fr)](mailto:billetterie@mairie-aubervilliers.fr)

Entrée libre sans réservation

Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis



