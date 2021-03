Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon ANNULE Exposition « Regards Singuliers » Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

ANNULE Exposition « Regards Singuliers », 13 mars 2021-13 mars 2021, Saint-Pol-de-Léon. ANNULE Exposition « Regards Singuliers » 2021-03-13 14:30:00 – 2021-04-18 17:30:00 Maison Prébendale 1 place de l’Été 44

Saint-Pol-de-Léon Finistère Présentée par l’Atelier dessin – Association Sportive et Culturelle des Genêts d’Or, Christian Pinault et Youn Braz. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches. +33 2 98 69 01 69 Présentée par l’Atelier dessin – Association Sportive et Culturelle des Genêts d’Or, Christian Pinault et Youn Braz. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Maison Prébendale 1 place de l'Été 44 Ville Saint-Pol-de-Léon