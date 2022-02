Annulé : Exposition d’oiseaux de cages et de volières Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Annulé : Exposition d’oiseaux de cages et de volières Lambesc, 26 février 2022, Lambesc. Annulé : Exposition d’oiseaux de cages et de volières avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

2022-02-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 18:00:00 avenue de Verdun Salle Georges Brassens

Lambesc Bouches-du-Rhône A cette occasion, il est aussi possible d’acheter des oiseaux ou du matériel spécialisé. Manifestation annulée en 2022

L’exposition, organisée par l’Oiseau Club du Pays d’Aix, permet aux visiteurs de découvrir les quelques 700 oiseaux présentés par des éleveurs amateurs et professionnels. jeandom13@laposte.net +33 6 23 35 17 15 http://ocpa13410.wix.com/ocpa A cette occasion, il est aussi possible d’acheter des oiseaux ou du matériel spécialisé. avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse avenue de Verdun Salle Georges Brassens Ville Lambesc lieuville avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Annulé : Exposition d’oiseaux de cages et de volières Lambesc 2022-02-26 was last modified: by Annulé : Exposition d’oiseaux de cages et de volières Lambesc Lambesc 26 février 2022 Bouches-du-Rhône Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône