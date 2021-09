Annulé | Exposition “1,81 m3/s” Moulin de Fécamp, 17 septembre 2021, Fécamp.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Fécamp

“1,81 m3/s” rassemble et assemble des propositions graphiques, photos et dessins, en échos avec cet espace singulier, le moulin. C’est une architecture de béton puissante et élégante, un élément graphique, un point de repère physique et mémoriel important de la ville de Fécamp, mais aussi un point d’articulation entre la mer et la campagne. L’inertie propre au lieu, une usine construite sur un fleuve, qui selon la formule d’Héraclite : « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » , implique qu’une personne au moins soit au bord de l’eau. C’est Salomé Michard et Stéphane Pichard qui notent, et retiennent provisoirement le mouvement de l’eau.

De Salomé Michard et Stéphane Pichard.

Moulin de Fécamp 3 rue Queue de Renard, 76400 Fécamp Fécamp Seine-Maritime



2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00