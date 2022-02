|ANNULÉ| DU MONDE ENTIER La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Compte tenu des restrictions imposées pour lutter contre la COVID-19, nous sommes contraints d’annuler ce spectacle. Merci de votre compréhension. ▬▬▬▬▬▬ Ayant collecté des comptines du monde entier, Isabelle Olivier invite les tout·e·s petit·e·s à un grand voyage musical, comme une ronde autour du monde. De l’aube au crépuscule, une journée s’écoule aux quatre coins du monde. Aux quatre coins ? Mais la terre est ronde ! Du Pérou au Congo en passant par le Japon, l’Islande, l’Algérie et tant d’autres pays, la musique est un trésor universel qui témoigne de notre humanité. Après avoir revisité avec Dans mon jardin les chansons traditionnelles françaises sur le thème de la nature, Isabelle Olivier poursuit son exploration du répertoire musical enfantin à la découverte Du Monde entier. Un joyeux récital de harpe au croisement des styles musicaux, qui fait la part belle à l’improvisation et révèle la richesse mélodique, harmonique et rythmique de cet instrument merveilleux. ▬▬▬▬▬▬ Durée 30 minutes · A partir de 2 ans En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt Ouvertures des portes 30 minutes avant le début du concert Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

