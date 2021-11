Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Annulé | Du Livre au Jeu ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Annulé | Du Livre au Jeu ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 4 novembre 2020, Nevers. Annulé | Du Livre au Jeu !

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 4 novembre 2020 à 14:00

La Médiathèque Jean Jaurès s’associe à la Ludothèque l’Arc-en-Ciel du Centre Social VertPré MédiO pour vous faire découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux de société ! Sous la verrière, venez profiter en famille, entre amis, avec petits et grands des jeux et de l’équipe à votre disposition !

Entrée libre

Sous la verrière, venez profiter des jeux de société de la Ludothèque Arc-en-Ciel ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-04T14:00:00 2020-11-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers