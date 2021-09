Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Annulé | Decouverte et initiation des techniques traditionnelles de la peinture à la chaux. Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Saint-Laurent-du-Maroni

Annulé | Decouverte et initiation des techniques traditionnelles de la peinture à la chaux. Camp de la transportation, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-du-Maroni. Annulé | Decouverte et initiation des techniques traditionnelles de la peinture à la chaux.

le samedi 18 septembre à Camp de la transportation

Pascal ESTRELA, responsable des chantiers de restauration historique de la ville de Saint-Laurent du Maroni vous propose une découverte et une initiation aux techniques traditionnelles de peinture à la chaux.

Sur inscription

Découverte et initiation des techniques traditionnelles de la peinture à la chaux. Camp de la transportation Case d’entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Autres Lieu Camp de la transportation Adresse Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Ville Saint-Laurent-du-Maroni lieuville Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni