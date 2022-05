Annulé | Découverte des jardins maraîchers des Bords de Rance Jardins maraîchers des Bords de Rance, 3 juin 2022, .

Annulé | Découverte des jardins maraîchers des Bords de Rance

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Jardins maraîchers des Bords de Rance

* ateliers scolaires à 15h le vendredi et vente de légumes à la ferme avec possibilité d’échanges avec les maraîchers * **conférence** _à 10h30 et 15h30_ le samedi sur le thème: “L’abeille pollinisatrice et la préservation contre le frelon asiatique” avec vente de miel et pièges adaptées * **visite guidée**, ateliers pédagogiques et découverte du maraichage sur sol vivant _à16h30_ le samedi suivi d’un apéro et vente de légumes à la ferme Réveillez vos émotions avec nos légumes bio cultivés avec passion, notre maison d’hôtes de charme et notre table d’hôtes.

L’abeille pollinisatrice et la préservation contre le frelon asiatique

Jardins maraîchers des Bords de Rance La Matz 22490 Plouer sur Rance Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T18:00:00