du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales d’outre-mer

Découvrez les coulisses de la restauration et de la numérisation des archives! Les visites des ateliers de photographie et de restauration des Archives nationales d’outre-mer vous permettront de rencontrer des professionnels et d’échanger sur leurs métiers essentiels à la préservation des collections.

Visites gratuites sur inscription à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15

Archives nationales d'outre-mer 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T17:00:00

