Annulé | De la nuit à la lumière Bibliothèque Diderot de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliothèque Diderot de Lyon, le jeudi 20 janvier à 19:00

De la nuit à la lumière ———————– ### « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Au cœur de la nuit, les poètes Perrine Le Querrec et Brice Bonfanti offriront des lectures entremêlées de leurs œuvres _Feux_, _Rouge pute_, _La Bête, son corps de forêt_ et les trois premiers cycles des _Chants d’Utopie_. Quête de la défintion de l’amour ? Parcours labyrinthique ténébreux ? Le fil des mots vous mènera de la nuit à la lumière.

Pass sanitaire.

Lectures des œuvres des poètes Perrine Le Querrec et Brice Bonfanti Bibliothèque Diderot de Lyon 5 parvis René Descartes 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T21:00:00

