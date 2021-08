Sérent Chapelle Saint-Jacques - Sérent Morbihan, Sérent Annulé | Création d’une oeuvre collective Chapelle Saint-Jacques – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Jacques – Sérent

« Patrimoine pour toutes et tous », c’est le thème de ces journées ! Profitez-en pour participer à la création d’une œuvre collective qui sera ensuite exposée dans le bourg de Sérent. Vous serez guidés par l’artiste Guillame BIGNON. Il est possible de visiter la chapelle sans participer à l’animation.

Participation libre, dans la limite des places disponibles. Tout public.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

