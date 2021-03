ANNULE – Course de Côte du Col St Pierre, 9 avril 2021-9 avril 2021, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

Un SPECTACLE RARE, une AMBIANCE UNIQUE à ne pas manquer ! 48 ème Course de Côte internationale de Saint-Jean-du-Gard – Col Saint-Pierre, organisée du 9 au 11 avril 2021 par l’ASA Alès, ligue Occitanie Méditerranée. Longueur : 5,280 kmPente moyenne : 6,20 % L’Epreuve Francaise ouvre le Championnat d’Europe de la Montagne, 2ème manche du #CFM « Championnat de France de la Montagne »Un tracé rapide de 5,010Km à flanc de montagne sur lequel s’enchaînent courbes et épingles avec une moyenne de 6,6% de pente qui se termine par une arrivée au Col à 585m . Durant 3 jours, baladez dans les rues de Saint-Jean-du-Gard où les assistances ajustent les derniers réglages à ciel ouvert sous les yeux des spectateurs. Programme en cour *Infos pratiques : Samedi et Dimanche vous pourrez prendre les navettes gratuites pour vous rendre au départ de cette course mythique qui regroupe les plus grands pilotes internationaux, mais également les pilotes amateurs venus de différentes régions. Tarif journée ou forfait week-end.

asa.ales30@yahoo.fr

